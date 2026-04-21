Midtjylland-Profi Djabi bei Messerangriff schwer verletzt

Der dänische Fußball-Topklub FC Midtjylland steht nach einem Messerangriff auf Profi Alamara Djabi unter Schock.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der 19-Jährige bei einer Attacke in Herning am Wochenende schwer verletzt und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Nach zwei Operationen sei sein Zustand nun stabil. Djabi sei aus dem künstlichen Koma erwacht und es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“, hieß es in einem Statement.

Djabi hatte in der Jugend für Benfica Lissabon gespielt, er wechselte 2023 nach Midtjylland. Nach einer Leihe kehrte der Profi aus Guinea-Bissau im Sommer 2025 nach Dänemark zurück, kam in der laufenden Saison in der Liga aber nicht zum Einsatz. Midtjylland kämpft unter dem früheren BVB-Trainer Mike Tullberg als Tabellenzweiter in der Meisterrunde um den Titel.

(SID) / Artikelbild: Imago