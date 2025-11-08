Miedler/Cabral holen Doppel-Titel in Athen

Doppel-Spezialist Lucas Miedler hat am Samstag seinen 10. Titel auf der ATP-Tennis-Tour geholt.

Mit dem Portugiesen Francisco Cabral besiegte der Niederösterreicher im Finale von Athen die mexikanisch-niederländische Paarung Santiago Gonzalez/David Pel 4:6,6:3,10:3. Nach Gstaad und Hangzhou ist es der heuer insgesamt dritte Titel des Duos, Miedler bestritt sein 15. Karriere-Endspiel. Im Doppel-Ranking hält er Position 24 oder rückt als 23. auf ein neues Karrierehoch.

Das starke zweite Halbjahr mit fünf Finalteilnahmen und drei Titeln seit April hat Cabral/Miedler aber nicht zur Qualifikation für die ATP Finals der besten acht Doppel des Jahres gereicht. Die Hoffnung darauf ließ die beiden erst in Athen antreten. Die Freude über den Finalsieg war dennoch groß. „Mit dem Titel die Saison abzuschließen, das fühlt sich echt gut an“, sagte Miedler. Er verstehe sich mit Cabral auf und abseits des Courts gut. „Unser Spiel fügt sich gut zusammen.“

Auch ohne ATP-Finals-Auftritt hat Miedler heuer noch einen Auftritt – am Mittwoch in einer Woche, dem 19. November, in Bologna im Davis-Cup-Finalturnier im Viertelfinale Österreichs gegen Italien. „Das ist ein Riesen-Highlight, ein Erlebnis für uns. Ich freue mich riesig drauf.“

(APA)

Bild: GEPA