Miedler/Erler gewinnen Doppel-Titel in Kitzbühel

via

via Sky Sport Austria

Lucas Miedler und Alexander Erler haben am Samstag für einen Heimsieg beim Tennisturnier Generali Open in Kitzbühel gesorgt. Das österreichische Duo gewann das Doppel-Finale gegen die als Nummer drei gesetzte Paarung Roman Jebavy/Matwe Middelkoop (CZE/NED) mit 7:5,7:6(5). Für den Niederösterreicher Miedler und den Tiroler Erler ist es jeweils der erste Doppel-Titel auf der ATP-Tour. Erler ist laut den Turnierorganisatoren gar der erste Tiroler Sieger in Kitzbühel seit 1946.

Der 25-jährige Miedler spielte in Kitzbühel erstmals im Doppel mit dem 23 Jahre alten Erler zusammen, ein Glücksgriff. Während ihres Siegeszuges schlug das Duo im Halbfinale auch die topgesetzten Tomislav Brkic/Nikola Cacic (BIH/SRB). Im Finale gelangen Miedler/Erler im ersten Set gegen Jebavy/Middelkoop zwei Breaks, das zweite bedeutete zugleich den Satzgewinn zum 7:5.

Der zweite Durchgang wurde dann zu einem Thriller. Bei 4:3-Führung breakten die Österreicher ihre Gegner, Miedler schlug im Anschluss zum Matchgewinn auf, gab seinen Aufschlag jedoch postwendend ab. Beim Stand von 6:5 vergaben die Lokalmatadore mehrere Matchbälle, Jebavy/Middelkoop konnten auf 6:6 ausgleichen. Im Tiebreak waren jedoch Miedler und Erler von Beginn obenauf, den fünften Matchball verwertete das Duo zum Turniersieg. Dafür gab es jeweils 7.680 Euro Preisgeld.

Beide berichteten im Anschluss von Nervosität vor dem Spiel. “Aber jetzt bin ich einfach nur glücklich, dass wir gewonnen haben, es ist einfach wahnsinnig geil”, sagte Erler auf ServusTV. “Heute lassen wir noch richtig die Sau raus.” Miedler gab taktische Einblicke: “Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen einfach jeden Punkt feiern, damit die Leute mitgehen – weil das hilft natürlich uns mehr als den anderen. Wir haben einen ganz guten Job gemacht, würde ich sagen. Es war ein bisschen ein Glück auch dabei, wenn man zwei Matchbälle abwehrt.”

Für den Überraschungscoup wurden Überstunden geschrieben. “Mein Motto war siegen oder fliegen. Ich bin seit gestern eigentlich schon im Urlaub auf Korfu, da muss ich mich bei meiner Freundin entschuldigen. Aber das geht natürlich vor”, sagte Miedler.

Im Einzel-Finale standen einander danach der Norweger Casper Ruud und der Spanier Pedro Martinez gegenüber.

(APA)/Bild: GEPA