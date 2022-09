Mihaljovic-Nachfolger steht wohl fest: Motta soll neuer Bologna-Trainer werden

Thiago Motta wird der neue Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten FC Bologna und damit der Nachfolger des entlassenen Sinisa Mihajlovic.

Motta (40), langjähriger Profi und Ex-Trainer der Serie-A-Klubs FC Genua und Spezia Calcio, soll einen Zweijahresvertrag erhalten, wie der Corriere dello Sport berichtet.

Arnautovic war Teamkollege von Motta bei Inter

Motta hält sich derzeit noch in Portugal auf, er soll am Samstag in Bologna eintreffen und am Montag sein erstes Training leiten. Der Klub ist in der Liga nach fünf Spielen noch sieglos.

Arnautovic kennt Motta gut, dieser war sein Teamkollege bei Inter Mailand im Triple-Jahr 2010. „Motta ist einer der intelligentesten Profis, mit denen ich gespielt habe“, hatte Arnautovic einmal in einem Interview gesagt.

Ex-Coach Mihajlovic übt Kritik

Mihajlovic übte derweil in einem von der Gazzetta dello Sport veröffentlichten Brief Kritik an seinem Ex-Club, der in der laufenden Meisterschaft noch sieglos ist. „Ich begreife diese Entlassung nicht. Ich akzeptiere sie wie ein Profi, aber meiner Ansicht nach ist die Situation absolut unter Kontrolle, wir hätten sie verbessern können. Der Club war jedoch nicht meiner Ansicht. Wir sind erst am fünften Spieltag. Ich kann nicht glauben, dass die Entlassung nur von den letzten Resultaten abhängt“, schrieb der serbische Trainer.

Die Entlassung könne auch nicht mit seiner gesundheitlichen Lage zusammenhängen. Er sei nicht mehr wegen seiner Leukämie-Erkrankung in Behandlung, sein Gesundheitszustand verbessere sich kontinuierlich. „Ich habe alle Trainings der letzten Wochen geleitet. Ich habe keinen einzigen Tag gefehlt. Nichts hindert mich daran, zu arbeiten“, sagte der Coach.

Mihajlovic war zuletzt mit Vereinschef Joey Saputo wegen erhoffter Verstärkungen in Streit geraten, berichteten italienische Medien. So hatte der Serbe nur teilweise die erwünschten Neuzugänge erhalten. Zu den neuen Spielern zählt Posch, der vorerst leihweise bis Saisonende vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim nach Bologna wechselte. Mihajlovic wiederum hatte Arnautovic überredet, auf Angebote größerer Clubs zu verzichten.

(SID, APA) / Bild: Imago