Mikic-Traumtor bei Testspielsieg von Ried gegen Mura

Die SV Ried hat im fünften Testspiel der Winterpause den zweiten Sieg gefeiert. Im Rahmen des Türkei-Trainingslagers bezwangen die Innviertler NS Mura mit 3:1 (1:0).

Ein frühes Tor brachte die Rieder bereits in der Anfangsphase die Führung. Ein Schuss von Denizcan Cosgun wurde unhaltbar abgefälscht (2.). Nach der Halbzeitpause glichen die Slowenen durch Amar Beganovic zunächst aus (54.), Sturm-Leihgabe Luca Kronberger stellte aber schnell den alten Vorsprung wieder her (58.). Leo Mikic besiegelte mit einem Traumtor den Sieg: Der 25-Jährige zirkelte den Ball aus 20 Metern ins Kreuzeck (74.) und besorgte damit den Endstand.

Die SV Ried bleibt bis Dienstag den 24. Jänner im Trainingslager in der Türkei. Nach der Rückkehr stehen noch Testspiele gegen Vorwärts Steyr und den SKN St. Pölten (beide 28. Jänner) an. Den Pflichtspielauftakt im Frühjahr gibt es für die Innviertler im ÖFB-Cup, das Duell beim Wiener Sportclub steht am Programm (4. Februar). Am 12. Februar geht es für Ried in der ADMIRAL Bundesliga gegen den TSV Hartberg weiter.

Bild: GEPA