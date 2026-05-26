Milan auf Trainersuche: PL-Coach im Fokus

Andoni Iraola wird am heutigen Dienstag weitere Gespräche mit der AC Milan führen.

Ein Treffen ist angesetzt, nachdem bereits erste Gespräche mit den Vertretern des aktuellen Trainers des AFC Bournemouth stattgefunden haben. Der 43-jährige Spanier hatte bereits vor geraumer Zeit verkündet, den Premier-League-Klub in diesem Sommer zu verlassen. Laut Sky Italia soll das Treffen in London stattfinden.

Wie bereits sowohl von Sky Italia als auch von Sky Sports UK berichtet, kommt zudem für die Position des Sportdirektors unter anderem Viktor Bezhani vom FC Toulouse in Frage.

Der französische Verein hat denselben Eigentümer wie Milan: RedBird Capital Partners.

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