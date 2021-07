via

via Sky Sport Austria

Brahim Diaz wird auch in den nächsten beiden Jahren für den italienischen Fußball-Verein AC Milan auflaufen. Wie die Italiener am Montag mitteilten, wurde der 21-jährige Spanier bis 2023 von Real Madrid ausgeliehen. Diaz, der im Juni sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft feierte, war bereits vergangene Saison auf Leihbasis für die “Rossoneri” aufgelaufen, dabei waren ihm acht Scorerpunkte in 27 Serie-A-Partien gelungen.

(APA) / Bild: Imago