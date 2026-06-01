Milan-Offensivstar kündigt Abschied an

Der Abschied nach sieben gemeinsamen Jahren naht. Rafael Leao hat zumindest öffentlich seinen Wechselwunsch verkündet.

„Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen. Ich fühle mich bereit, in einer anderen Liga zu spielen. Ich habe mein Bestes für Milan gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen“, sagte der Offensiv-Star der AC Mailand beim portugiesischen Sender Sport TV.

Bei den Rossoneri besitzt der 26-jährige Portugiese noch einen Vertrag bis 2028. Doch in der abgelaufenen Saison verpasste er mit dem Weltklub die Champions-League-Qualifikation – Platz fünf bedeutet die Teilnahme an der Europa League.

Leao war im Sommer 2019 für 49,5 Millionen Euro vom Lille OSC zu Milan gewechselt. Während die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel 175 Millionen Euro schwer wiegt, soll die AC dem Vernehmen nach bereit sein, ihren Leistungsträger schon für ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Laut Gazzetta dello Sport liebäugelt der 43-fache portugiesische Nationalspieler mit einem Wechsel zu Manchester United. Aber vor allem die türkischen Top-Klubs Galatasaray und Fenerbahce bemühen sich um den Superdribbler.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago