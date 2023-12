Milan-Schützenhilfe: PSG reicht Remis beim BVB fürs Achtelfinale

Paris Saint-Germain ist in der „Hammergruppe“ der UEFA-Champions-League ins Achtelfinale eingezogen. Den Franzosen reichte am Mittwoch in Dortmund ein 1:1 bei der bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Borussia.

Dortmund und PSG lieferten eine sehenswerte Partie ab, in der Niklas Süle zunächst ein schon sicher scheinendes Tor von Kylian Mbappe mit einem sehenswerten Tackling verhinderte. Auf der anderen Seite verhinderte Gianluigi Donnarumma mit einer Parade gegen Marco Reus ein Gegentor. Trotz Großchancen auf beiden Seiten stand es zur Pause 0:0.

Durch Newcastles Führung war Frankreichs Meister gefordert, den ersten Treffer schoss aber Dortmund. Karim Adeyemi (51.) profitierte von einem Patzer von Achraf Hakimi. Paris gelang die rasche Antwort. Mbappe sorgte mit einem Antritt für Alarm im Dortmunder Strafraum, der 17-jährige Warren Zaïre-Emery (56.) verwertete aus dem Hinterhalt kommend. Mbappe schoss PSG eine Viertelstunde vor Schluss dann vermeintlich voran, Frankreichs Starspieler stand aber knapp im Abseits. Das Remis sollte PSG dennoch reichen.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Adeyemi (52.)





1:1 Zaire-Emery (56.)



(APA)/Bild: Imago