Milan springt bei Füllkrug-Debüt an die Spitze

Der deutsche Torjäger Niclas Füllkrug hat bei seinem Debüt in der italienischen Serie A mit der AC Milan die Tabellenspitze erobert. Knapp zwölf Stunden nach der Bekanntgabe des Leihgeschäfts absolvierte der DFB-Teamspieler am Freitagabend beim 1:0 (0:0) der Rossoneri bei Cagliari Calcio die ersten Minuten für seinen neuen Klub.

Füllkrug kam in der 69. Minute für den Torschützen Rafael Leao (50.) ins Spiel, der 32-Jährige behauptete in einigen Aktionen den Ball und leitete die beste Chance auf das 2:0 durch Christian Pulisic ein (87.). Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein WM-Ticket sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt „mehr Spielpraxis“ für den Fan-Liebling gefordert.

Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Für die „Hammers“ kommt Füllkrug auf lediglich drei Tore in 29 Pflichtspielen. In den vergangenen Tagen trainierte er schon bei seinem neuen Arbeitgeber.

Milan rückte durch den Sieg zumindest vorübergehend an die Spitze, Stadtrivale Inter kann am Sonntag (20.45 Uhr) gegen den FC Bologna aber wieder vorbeiziehen. Die nächste Chance auf seinen Premierentreffer erhält Füllkrug im ersten Heimspiel mit Milan am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen den CFC Genua.

(SID) / Artikelbild: Imago