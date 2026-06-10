Milan vor Glasner-Verpflichtung: Erste Vertragsdetails werden bekannt

Der italienische Fußball-Traditionsklub AC Milan steht Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Oliver Glasner als neuem Cheftrainer.

Die Rossoneri sollen sich mit dem 52-jährigen Oberösterreicher auf einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt haben, berichtete die „Gazzetta dello Sport“. Das Gehalt soll inklusive Bonuszahlungen bei knapp vier Millionen Euro pro Saison liegen. Die letzten Details werden noch verhandelt.

Die Grundlinien des Vertrags entsprechen jenen des erfolglosen Coachs Massimiliano Allegri, der nach Milans verfehlter Champions-League-Qualifikation den Klub verlassen hat. Glasner war zuletzt beim englischen Erstligisten Crystal Palace tätig. Davor trainierte der in Salzburg geborene Coach unter anderem den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Mit Wolfsburg erreichte er in der Saison 2020/21 die Qualifikation für die Champions League. Mit Eintracht Frankfurt gewann er 2022 die Europa League.

Offen ist weiterhin, ob ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick eine Funktion in der sportlichen Führung Milans übernehmen wird. Der Deutsche soll neben einem Angebot zur Vertragsverlängerung beim ÖFB auch eine mögliche Zusammenarbeit mit dem AC Milan prüfen. Medienberichten zufolge fordert Rangnick weitreichende Zuständigkeiten in sportlichen Fragen. Er könnte als Sportdirektor nach Mailand wechseln.

(APA) / Artikelbild: GEPA