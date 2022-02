Milan vor Vertragsverlängerung mit Leistungsträger

Der italienische Traditionsklub AC Milan steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung mit Linksverteidiger Theo Hernandez.

Der Franzose soll seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag in Kürze bis 2026 prolongieren. Der 24-jährige Nationalspieler kam im Sommer 2019 von Real Madrid zu Milan, dort ist er in den letzten Jahren zu einem absoluten Führungsspieler gereift. Hernandez hat in den vergangenen Monaten mehrere Angebote von europäischen Topklubs abgelehnt und den „Rossoneri“ die Treue geschworen.

AC Milan have full agreement with Theo Hernández in order to announce his contract extension in the next days. Five year deal to be completed soon. 🔴🇫🇷 #ACMilan

Theo only wants to stay despite approaches from many European clubs.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2022