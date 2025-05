Milla verlässt den GAK endgültig

Kevin-Prince Milla bleibt beim FK Dukla Prag. Der tschechische Erstligist hat die im Leihvertrag mit dem GAK verankerte Kaufoption gezogen und den 21-jährigen Kameruner damit fest unter Vertrag genommen.

Milla war in der Hinrunde der laufenden Saison zunächst an den ASK Voitsberg ausgeliehen, wo er in 13 Partien drei Treffer erzielte. Im Winter folgte der Wechsel nach Tschechien, wo sich der junge Stürmer rasch etablierte und mittlerweile zum Stammpersonal des FK Dukla zählt.

Mit der festen Verpflichtung sichern sich die Prager nun dauerhaft die Dienste des Offensivspielers.

Artikelbild: GEPA