Millauer verpasst bei Einzug in WM-Finale im Big Air

Clemens Millauer hat bei den Snowboard-Weltmeisterschaften im Engadin den Sprung ins Big-Air-Finale klar verpasst.

Der 30-jährige Oberösterreicher kam am Dienstag in der Qualifikation in seinen zwei ersten Versuchen zu Sturz und belegte schließlich Rang 21 in seinem Heat. Nur jeweils die besten Fünf der zwei Gruppen sind im Flutlicht-Finale am Freitag (19.30 Uhr) dabei.

Am Mittwoch absolvieren die Frauen ihre Qualifikation. Die zweifache Big-Air-Weltmeisterin Anna Gasser, Lebensgefährtin von Millauer, will die Chance auf ihr drittes WM-Gold wahren. Zweite ÖSV-Teilnehmerin ist die 17-jährige Hanna Karrer.

