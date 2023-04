Milliarden-Duell & teure Bank: City & Liverpool im Marktwertvergleich

Heute treffen Manchester City und Liverpool aufeinander, die Ausgangslage könnte nicht unterschiedlicher sein. Trotzdem haben beide Mannschaften viel Qualität auf dem Rasen, das zeigt auch ein Blick auf die Marktwerte.

Das Hinspiel in der Premier League gewann der FC Liverpool mit 1:0, doch die Reds befinden sich weiterhin in der Krise. Nach der 7:0-Gala gegen Manchester United folgte mit der 0:1-Niederlage in Bournemouth ein erneuter Rückschlag, in der Champions League schied die Mannschaft von Jürgen Klopp deutlich gegen Real Madrid aus.

Die Top vier sind zwar noch in Reichweite, doch die Leistungen schwanken. Im Topspiel bei Manchester City brauchen die Reds dringend ein Erfolgserlebnis, um die Chancen auf die Königsklasse zu wahren.

City seit zehn Spielen ungeschlagen

Pep Guardiola und seine Cityzens sind dagegen seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen, die letzten sechs gewannen sie allesamt. Zuletzt schossen sie RB Leipzig mit 7:0 und den FC Burnley mit 6:0 ab, im Mittelpunkt: Erling Haaland. Der 22-jährige Stürmer lies auf den Fünferpack gegen die Leipziger in der Champions League einen Hattrick folgen, unglaubliche 42 Treffer in 37 Pflichtspielen steuerte er in der aktuellen Saison bei. Das spiegelt sich auch in seinem Marktwert wider.

Die Offensivgewalt des amtierenden Premier-League-Siegers zeigt sich im Kaderwert, Jack Grealish, Bernardo Silva und Erling Haaland kommen zusammen auf eine Summe von 343 Millionen Euro. Wie stark die Optionen auf der Bank für Guardiola sind, zeigt sich ebenfalls deutlich: Phil Foden, der zuletzt in wichtigen Spielen nur von der Bank kam, besitzt einen Marktwert von stolzen 139,1 Millionen Euro. Auch Weltmeister Julian Alvarez, der im Schatten seines Teamkollegen Haaland steht, kommt auf einen Marktwert von 90,4 Millionen Euro – als Einwechselspieler.

City mit Milliarden-Kader

„Nur“ knapp 150 Millionen Euro teurer ist die Startelf der Skyblues gegenüber den Reds, beim Blick auf den gesamten Kader wird der Abstand jedoch noch größer: Manchester City kommt hier auf einen Marktwert von 1,26 Milliarden Euro, Liverpool verpasst mit 997,1 Millionen Euro Kaderwert knapp die Milliarden-Marke.

Doch ob mehr Geld am Samstag auch mehr Tore schießt, bleibt abzuwarten. Beide Teams brauchen einen Sieg, um in der entscheidenden Saisonphase ihre Ziele nicht zu verpassen. Spannend wird es allemal.

*Quelle der Marktwerte: Football Benchmark

(skysport.de) / Bild: Imago