Millionen-Ablöse: Ex-Austria-Profi wechselt zu Besiktas

Ex-Austria-Profi Can Keles beschert mit seinem Wechsel gleich zwei Vereinen zusätzliche Ablöse-Einnahmen im Transfer-Sommer: Von seinem Türkei-internen Wechsel von Fatih Karagümrük zu Besiktas Istanbul profitiert indirekt auch die Wiener Austria.

Der türkische Absteiger zog nämlich mit Anfang Juli die Kaufoption des eigentlich verliehenen Ex-ÖFB-Juniorenteamspielers in Höhe von 500.000 Euro laut transfermarkt.at. Nun wechselt Keles zum türkischen Cupsieger und Europacup-Starter um 2,75 Millionen Euro. Mittlerweile machte der Hauptstadtverein den Transfer auch schon offiziell.

İçe katetmeye “biraz“ erken başladı… 😐 Beşiktaş’a hoş geldin Can Keleş! 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/bCVM0Lr6vJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 22, 2024

Türkei-Wechsel nach zehn Austria-Jahren

Keles verließ die Austria im Sommer 2023 nach insgesamt zehn Jahren beim Verein. In 53 FAK-Pflichtspielen gelangen ihm sieben Treffer. Auch in der Türkei überzeugte er trotz Abstieg als Dauerbrenner mit 39 Pflichtspielen und fünf Toren. Mit seinem neuen Team trifft Keles nun schon im Supercup auf Lokalrivale Galatasaray und kämpft im Europa-League-Playoff um einen renommierten Platz in der europäischen Gruppenphase.

VIDEO: Keles‘ Tor der 12. Runde 2021/22

(Red.)

Beitragsbild: Imago.