Millionen-Flop verlässt Red Bull Salzburg fix

Red Bull Salzburg gibt Millionen-Fehleinkauf Bobby Clark fix an Derby County ab. Der Engländer war bereits in der abgelaufenen Saison zum englischen Zweitligisten verliehen und wechselt nun zurück in seine Heimat.

Clark war im Sommer 2024 für etwa zwölf Millionen Euro als Wunschspieler des damaligen Trainers Pep Lijnders vom FC Liverpool nach Salzburg gewechselt, konnte die hohen Erwartungen in der Mozartstadt aber nie erfüllen. In seiner ersten Saison in Salzburg gelangen dem 21-Jährigen nur ein Treffer und zwei Assists in 25 Spielen.

Vergangene Saison ging Clark per Leihe zurück nach England und kam bei Derby County in 45 Spielen zum Einsatz (vier Treffer). Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben.

Salzburg-Sportchef Marcus Mann sagt zum Transfer: „Bobby hat bei Derby County eine gute Saison hinter sich und fühlt sich dort offensichtlich wohl. Nach mehreren Gesprächen mit ihm war klar, dass eine Rückkehr nach England absolut Sinn ergibt, auch für den FC Red Bull Salzburg. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Karriereweg.“