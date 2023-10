Millionen-Förderung für neues ÖFB-Zentrum

Die Stadt Wien will am Donnerstag den Weg für das geplante ÖFB-Infrastrukturprojekt in Wien-Aspern ebnen.

Im Gemeinderatsausschuss soll die Förderung der Stadt für das Trainingszentrum in Höhe von 23 Millionen Euro beschlossen werden. Erwartet wird eine einstimmige Entscheidung, die in der Gemeinderatssitzung am 18. Oktober offiziell abgesegnet werden soll. Der Spatenstich im Norden der Stadt soll noch heuer erfolgen.

Das neue Zentrum des Österreichischen Fußballbunds (ÖFB) ist mit insgesamt 70 bis 75 Millionen budgetiert und soll eine moderne Geschäftsstelle sowie vier Naturrasenfelder und ein Kunstrasenfeld beinhalten.

(APA)

Bild: GEPA