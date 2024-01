Millionen-Poker um Mbappe offenbar entschieden

Laut dem Portal Foot Mercato hat sich Kylian Mbappe mit Real Madrid über einen Wechsel im Sommer geeinigt.

Es ist die Frage aller Fragen in der französischen Hauptstadt: Bleibt Kylian Mbappe weiterhin bei Paris Saint-Germain oder wechselt der Superstar in diesem Sommer zu Real Madrid? Nachdem die Madrilenen bereits mehrere erfolglose Anläufe in den vergangenen Jahren unternommen hatten, soll den Königlichen nun tatsächlich der Durchbruch gelungen sein.

Laut dem Portal Foot Mercato habe sich Mbappe mit Real in den vergangenen Tagen über einen Wechsel im Sommer geeinigt. Dem Bericht zufolge soll der 25-Jährige in Spanien ein Netto-Jahresgehalt in Höhe von 26 Millionen Euro sowie einen Unterschriftsbonus von 130 Millionen Euro erhalten.

Da Mbappes Vertrag im Sommer ausläuft, darf er seit dem 1. Januar auch ohne Zustimmung seines Arbeitgebers mit anderen Vereinen sprechen und auch einen möglichen Vertrag unterzeichnen.

Sky Info: Mbappe gibt Versprechen an PSG-Bosse

Nach Sky Informationen hat Mbappe den Pariser Bossen jedoch versprochen, dass er diese über seine Zukunftspläne informieren würde, ehe eine finale Entscheidung oder eine Einigung mit einem anderen Klub erzielt wird. Einen etwaigen bevorstehenden Wechsel zu den Königlichen habe der Weltmeister von 2018 am Montagmorgen dabei noch nicht kommuniziert.

Mbappe spielt seit 2018 in der französischen Hauptstadt und sammelte für PSG in 284 Spielen ganze 383 Scorerpunkte.

