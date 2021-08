Millionen-Regen für Barca: Verteidiger wechselt zu Tottenham

via

Tottenham Hotspur hat sich die Dienste des Rechtsverteidigers Emerson Royal gesichert.

Der 22-jährige Brasilianer wechselt für rund 25 Millionen Euro vom FC Barcelona zu den Londonern und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Für die Katalanen kommt die Millionen-Ablöse gerade recht, schließlich plagen den Ex-Verein von Lionel Messi horrende Schulden.

Nur drei Spiele für Barca

Emerson Royal war 2019 für zwölf Millionen zum FC Barcelona gewechselt, wurde dann aber direkt an Betis Sevilla für sechs Millionen Euro weiterverkauft. Barca sicherte sich jedoch eine Rückkaufoption in Höhe von neun Millionen Euro und machte von dieser in diesem Sommer Gebrauch.

Nun folgt der endgültige Abschied, insgesamt bestritt Emerson nur drei Spiele für die Blaugrana.

