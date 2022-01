Millionentransfer? Sturm nimmt dänischen Offensiv-Youngster ins Visier

via

Stürmersuche im Norden Europas: Nach dem Abgang von Kelvin Yeboah ist die Suche des SK Sturm Graz nach einem neuen Offensivspieler offenbar bereits weit fortgeschritten. Vor allem ein dänischer Youngster soll das Interesse der Tabellenzweiten geweckt haben und womöglich durch einen Millionentransfer in die ADMIRAL Bundesliga gelotst werden.

Im Fokus der Grazer soll konkret der 18-jährige Mittelstürmer Rasmus Höjlund vom FC Kopenhagen stehen. Wie das dänische Medium ekstrabladet.dk berichtet, soll Sturm bereits ein Angebot vorgelegt haben. Demnach sollen die Steirer bereit sein, bis zur drei Millionen Euro in einen Nachfolger für Kelvin Yeboah zu investieren. Der Ex-WSG-Profi war zu Monatsbeginn für 6,5 Millionen Euro als Rekordtransfer zum FC Genua gewechselt. Damit könnte Sturm noch in diesem Winter den teuersten Spielerkauf der letzten 20 Jahre tätigen.

Zuvor wollte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker ein Interesse weder bestätigen, noch dementieren: „Es ist nichts unterschrieben, ob der Transfer schnell über die Bühne geht oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich will mich dazu nicht äußern, möchte auch nichts ausschließen“, stellte der Sturm-Funktionär gegenüber der Kronen Zeitung dar.

Höjlund: U19-Teamspieler mit fünf Europacup-Treffern

Höjlund selbst gilt als großes Talent der dänischen Liga und ist aktueller U19-Teamspieler seines Landes. In der laufenden Saison absolvierte der 1,85-Meter große Angreifer bereits 27 Spiele für den FCK, meist allerdings als Joker. Seine fünf Saisontreffer erzielte er allesamt im Europacup, so auch zwei Treffer in der Europa Conference League gegen Slovan Bratislava und die Lincoln Red Imps. Der 13-fache dänische Meister taufte den jungen Profi nach seinen Toren sogleich zum „Mr. Europa“ des Vereins.

Allerdings bekam Höjlund mittlerweile interne Konkurrenz, da Kopenhagen mit dem senegalesischen Stürmer Khouma Babacar von Sassuolo einen routinierteren Spieler verpflichtete.

