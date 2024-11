Milwaukee Bucks beenden Negativ-Serie

Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard haben am Donnerstag die Niederlagen-Serie der Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA beendet. Beim 123:100 gegen die Utah Jazz kam das Duo zusammen auf 65 Punkte. Die Bucks hatten zuvor sechs Partien in Serie verloren – der Erfolg war erst der zweite Saisonsieg im achten Spiel für den Meister von vor drei Jahren.

Für Antetokounmpo war es zudem die Rückkehr nach kurzer Verletzungspause. Er beendete den Abend mit 31 Zählern und 16 Rebounds, Lillard kam neben seinen 34 Punkten auch auf sieben Vorlagen. Auch die Utah Jazz waren mit sechs Niederlagen in sieben Spielen in die Begegnung gegangen und stehen nun als einziges Team der Liga bei sieben Niederlagen.

Die Minnesota Timberwolves schafften mit einem 45:24 im Schlussviertel den Turnaround gegen die Chicago Bulls und gewannen auswärts noch mit 135:119. Im dritten Spiel des Tages feierten die San Antonio Spurs einen 118:105-Heimsieg über die Portland Trail Blazers.

