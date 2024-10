Minamino-Doppelpack für Hütters Monaco – Milan siegt in Überzahl

Für Adi Hütter und AS Monaco geht der dritte CL-Spieltag wieder erfolgreich zu Ende! Die Monegassen feiern einen 5:1-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad und sind auch im dritten Spiel weiter ohne Niederlage. In der Parallelpartie holt AC Milan den ersten Saisonsieg in der Königsklasse, gegen Club Brügge siegen die Italiener mit 3:1.

Monaco geht dank Ex-Salzburger Takumi Minamino in der 20. Minute in Führung, nur kurz später gleicht Cherif Ndiaye per Elfmeter aus (27.). Noch vor der Pause kann der Schweizer Breel Embolo zur erneuten Führung für das Team von Hütter treffen.

In der zweiten Hälfte kommen die Monegassen besser aus der Pause raus und bauen ihre Führung in der 54. Minute aus. Wilfried Singo nimmt aus über 30 Metern das Herz in die Hand und schweißt den Ball unhaltbar ins Kreuzeck.

Singo mit Traumtor für Monaco

In der 70. Minute kann Minamino seinen Doppelpack schnüren, im Zusammenspiel mit Embolo schiebt der Japaner den Ball locker zum 4:1 ein. Den Schlusspunkt setzt Monaco in der 97. Minute, Maghnes Akliouche trifft aus der Strafraumgrenze zum 5:1-Endstand.

HIGHLIGHTS | AS Monaco – Roter Stern Belgrad | 3. Spieltag

Milan feiert ersten CL-Saisonsieg

Für die Italiener gibt es nach zwei Niederlagen in der Champions League nun endlich drei Punkte. Christian Pulisic bringt die Mailänder in der 34. Minute sensationell in Führung. Der US-Amerikaner tritt einem Eckball gedankenschnell direkt aufs Tor und überrascht die Abwehr der Belgier. Dort fliegt zunächst ein Mitspieler an der Hereingabe vorbei, ehe sich auch der sichtlich irritierte Brügge-Goalie Simon Mignolet verschätzt. Als der Ball im Tor landet, lässt sich Pulisic sogleich bei der Cornerfahne von den Fans und Mitspielern feiern.

„Schlitzohr“ Pulisic trifft per direkter Ecke!

Kurz vor der Halbzeitpause sieht Brügges Raphael Onyedika nach überhartem Einsteigen glatt Rot. Doch auch mit einem Mann weniger können die Gäste durch Kyriani Sabbe in der 51. Minute ausgleichen. Im Laufe der zweiten Hälfte kann Milan die Überzahlsituationen schlussendlich ausnützen. Tijjiani Reijnders glänzt mit einem Doppelpack (61., 71.) und führt sein Team zum ersten CL-Sieg in der Ligaphase.

HIGHLIGHTS | AC Milan – FC Brügge | 3. Spieltag

(Red.)/Bild: Imago