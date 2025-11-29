Minamino-Goldtor: Monaco bezwingt PSG

Frankreichs Fußball-Champion Paris St. Germain hat in der Ligue 1 die zweite Saisonniederlage kassiert und könnte nun die Tabellenführung verlieren.

Das Team von Coach Luis Enrique verlor in Monaco 0:1 und hält weiter bei 30 Punkten. Olympique Marseille kann am Abend mit einem Heimsieg gegen Toulouse an PSG vorbeiziehen. Am Sonntag hat dazu auch Lens, das in Angers gastiert, mit Samson Baidoo die Gelegenheit. Das Tor der Monegassen schoss der Ex-Salzburger Takumi Minamino.

