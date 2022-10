via

via Sky Sport Austria

Österreichs Golf-Profi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Chiba/Japan auch in der dritten Runde eine 68 hingelegt, sich damit im Gesamtklassement aber nur um zwei Positionen auf Platz 47 verbessert.

Der 29-jährige Wiener liegt nach drei Birdies und einem Bogey in Runde drei auf dem Par-70-Kurs gesamt zwei unter Par. An der Spitze startet der US-Amerikaner Rickie Fowler mit insgesamt 14 unter Par als Leader in den Schlusstag.

(APA).

Beitragsbild: Imago.