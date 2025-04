Minnesota punktet dank 23. Saisontor von Rossi

Marco Rossi hat mit seinem 23. Saisontor den Minnesota Wild in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zu einem Punkt verholfen. Der 23-jährige Vorarlberger traf am Mittwoch im Madison Square Garden bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen die New York Rangers zum 4:4 (41.). Das nächste Tor bejubelte auch Alexander Owetschkin, dem nur noch zwei Treffer zum Allzeit-Rekord von Wayne Gretzky fehlen.

Rossi verbuchte seinen zweiten Treffer seit Ende Februar und ist zweitbester Torschütze seines Teams hinter Matt Boldy (25). Minnesota kassierte die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen, liegt aber sechs Spiele vor Ende des Grunddurchgangs noch klar auf Play-off-Kurs. Auf die in der Western Conference neuntplatzierten Calgary Flames haben die Wild sieben Punkte Vorsprung, allerdings auch zwei Spiele mehr ausgetragen.

Die Washington Capitals bezogen auswärts gegen die Carolina Hurricanes eine 1:5-Niederlage, den Ehrentreffer der Gäste erzielte Owetschkin im Powerplay (40.). Für den 39-jährigen Russen war es das 892. Tor im NHL-Grunddurchgang, die Bestmarke von Gretzky (894) könnte er schon am Wochenende einstellen oder übertreffen. Der Flügelstürmer hat in seinen drei jüngsten Matches dreimal getroffen und liegt mit 39 Saisontoren auf Rang drei. Mit einem weiteren Treffer würde er zum 14. Mal in seiner NHL-Karriere die Marke von 40 Saisontoren erreichen.

(APA)/Beitragsbild: Imago