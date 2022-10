Minnesota und Rossi unterliegen bei Detroit

via

via Sky Sport Austria

Minnesota Wild hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL nach zuletzt erfolgreichen Auswärts-Auftritten wieder eine Niederlage hinnehmen müssen.

Bei den Detroit Red Wings brachte Kirill Kaprizow mit seinem sechsten Saisontor bereits in der 2. Minute die Wild mit 1:0 in Führung, ehe aber in Folge Lucas Raymond mit zwei Treffern den 2:1-Sieg sicherstellte. Der Vorarlberger Marco Rossi stand bei Minnesota 13:15 Minuten auf dem Eis.

Die Video-Highlights von Samstagnacht

Nashville Predators – Washington Capitals 0:3

Seattle Kraken – Pittsburgh Penguins 3:1

Calgary Flames – Edmonton Oilers 2:3

Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 3:4

New York Islanders – Colorado Avalanche 5:4

St. Louis Blues – Montreal Canadiens 4:7

Los Angeles Kings – Toronto Maple Leafs 4:2

Buffalo Sabres – Chicago Blackhawks 4:3

Florida Panthers – Ottawa Senators 5:3

San Jose Sharks – Tampa Bay Lightning 3:4

