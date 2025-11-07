Minnesota unterliegt mit Rossi in NHL Carolina

Minnesota Wild und der Vorarlberger Marco Rossi haben sich am Donnerstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL knapp den Carolina Hurricanes geschlagen geben müssen. Sie fuhren auswärts eine 3:4-Niederlage ein, wobei sie zunächst zweimal in einem ereignisreichen ersten Drittel in Führung gegangen waren.

Matt Boldy ließ Minnesota erstmals in der 6. Spielminute jubeln. Nach dem Ausgleich durch Jackson Blake (13.) brachte Brock Faber die Wild kurz darauf erneut in Führung (14.). Carolina gelang es jedoch das Spiel mit Treffern von Andrei Svechnikov (14.) und Sean Walker (17.) noch im ersten Drittel zu drehen. Im zweiten Drittel glich Boldy rasch im Powerplay (21.) aus, doch Nikolaj Ehlers sorgte neun Spielsekunden später für die abermalige Führung der Hurricanes, die letztlich halten sollte. Der 24-jährige Rossi hält in der laufenden Saison bei drei Toren und neun Assists.

