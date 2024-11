„Mir geht es gut“: Szalai meldet sich nach Zusammenbruch

Adam Szalai hat sich wenige Stunden nach seinem Zusammenbruch zu Wort gemeldet. „Vielen Dank für die vielen Nachrichten, mir geht es gut“, schrieb der 36-jährige Ungar bei Instagram und versah seine Mitteilung mit einem roten Herz.

Szalai, nun Teil des ungarischen Trainerteams, war beim Nations-League-Spiel in den Niederlanden (0:4) bereits in der siebten Minute auf der Ersatzbank zusammengebrochen. Die Begegnung wurde daraufhin für einige Minuten unterbrochen, Szalai in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später folgte die Entwarnung seitens des Verbands. Szalais Zustand sei „stabil“ und er „bei Bewusstsein“.

„Adam ist nicht mehr in Gefahr, wir wünschen ihm das Beste“, sagte Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi im Anschluss an die Partie: „Die Spieler haben sich entschieden, weiterzumachen“.

Nagelsmann: „Ich hoffe, dass es ihm schnell wieder gut geht“

Ungarn trifft am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Budapest auf Deutschland. „Ich hoffe, dass es ihm schnell wieder gut geht“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann über Szalai, mit dem er in Hoffenheim zusammengearbeitet hatte: „Es ist mir erst mal wichtiger, dass er wieder auf die Beine kommt, dann versuchen wir ein gutes Spiel zu machen und ich hoffe, dass ich Adam da wieder gesund sehen kann.“

