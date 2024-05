Mirna Jukic-Berger zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Mirna Jukic-Berger

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Mirna Jukic-Berger am Sonntag ab 21:25 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Foto von Mirna Jukic-Berger mit Kimberly Budinsky (Copyright Rene Hundertpfund) hier als Download

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky die Olympiamedaillengewinnerin Mirna Jukic-Berger.

Im Sporttalk gibt die erfolgreichste Schwimmerin Österreichs Einblicke in ihre Karriere, in welcher sie nicht nur mehrmals Europameisterin wurde, sondern auch eine olympische Bronzemedaille gewinnen konnte. Unter anderem spricht Mirna Jukic-Berger über ihre Anfänge im Schwimmsport, die Einflüsse der Familie auf ihre Karriere und ihren großen Erfolg bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking.

Zudem gibt Jukic-Berger Einblicke in ihr Privatleben und erzählt von den schwierigen Anfängen nach ihrer Flucht nach Österreich, der Integrationskraft des Sports und der Bedeutung des Schwimmunterrichts für Kinder.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Mirna Jukic-Berger wird am Sonntag, 5. Mai, ab 21:25 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.

Bild: Rene Hundertpfund