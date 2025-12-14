Miron Muslic holt mit Schalke Zweitliga-Herbstmeisterschaft

Schalke 04 ist Herbstmeister der 2. Deutschen Bundesliga! Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic gewann am Sonntag ihr Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 und überwintert als Aufstiegsfavorit und Tabellenführer.

Vitalie Becker (52.) sorgte für das Tor des Tages. Die von Miroslav Klose trainierten Franken sind seit drei Spielen sieglos und liegen im Tabellenmittelfeld.

Die enge Fanfreundschaft beider Klubs, die vorab mit einer sehenswerten Choreografie gefeiert wurde, ruhte nach dem Anpfiff. In einer temporeichen Anfangsphase begann Schalke offensiv ausgerichtet, ohne dabei aber für große Gefahr zu sorgen. Der Club agierte im Ballbesitz sehr geduldig. Ins letzte Drittel stießen die Franken selbst aber kaum vor. Vor dem Tor waren beide Mannschaften harmlos, große Chancen fehlten.

Nach der Pause schlug Schalke im Stile einer Spitzenmannschaft zu. Nach einem Konter nutzte Becker die erste große Möglichkeit des Spiels, sein wuchtiger Schuss von der Strafraumkante war für FCN-Torhüter Jan Reichert nicht zu halten. In der Folge wurde auch Nürnberg gefährlich. Loris Karius parierte gegen Ex-WAC-Kicker Luka Lotschoschwili (66.) stark.

(SID) / Bild: Imago