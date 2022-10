Miroslav Klose und der SCR Altach: Der Erfolg fehlt

Der SCR Altach konnte sich in der vergangenen Saison knapp vor dem Abstieg in die zweite Liga retten. Im Sommer kam mit Miroslav Klose ein ehemaliger Superstar als Neo-Trainer ins Ländle und die Hoffnungen auf eine ruhigere Saison waren groß. Nach neun Runden sieht es jedoch wieder nach Abstiegskampf aus: Lediglich ein Sieg, zwei Remis und sechs Niederlagen in den ersten Spielen bedeuten Platz zwölf und die rote Laterne. Gegen Ried soll am heutigen Sonntag die Wende gelingen.