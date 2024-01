Misolic & Kraus wollen bei Australian-Open-Quali aufzeigen

Mit dem Steirer Filip Misolic und der Wienerin Sinja Kraus hat Österreichs Tennis in der Qualifikation der Australian Open bei Männern und Frauen je einen Vertreter.

Misolic trifft zum Auftakt auf den Schweizer Marc-Andrea Hüsler, Kraus auf die als Nummer 24 gesetzte Ukrainerin Darja Snigur. Die liegt als 136. in der Weltrangliste 63 Plätze vor Kraus. Misolic wiederum rangiert als 146. 48 Positionen vor Hüsler. Beide Spiele finden nicht am Montag, wohl aber am Dienstag statt.

Die Auftaktpartie von Hongkong-Semifinalist Sebastian Ofner gegen den kanadischen Wildcard-Spieler Denis Shapovalov in Auckland ist ebenfalls für Dienstag zu erwarten. Der Steirer Ofner steht so wie der in den Hauptbewerb gerutschte Niederösterreicher Dominic Thiem fix im am nächsten Sonntag beginnenden Hauptbewerb der Australian Open.

(APA)

Bild: Imago