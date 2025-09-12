Misolic mit Verkühlung out! Neumayer springt ein

Österreichs Davis-Cup-Team tritt beim Länderkampf um den Einzug unter die letzten acht Teams am (heutigen) Freitag und Samstag in Debrecen ohne Filip Misolic an.

Österreichs Nummer eins und derzeit einziger Top-100-Spieler fällt wegen einer Verkühlung aus und ist schon abgereist. Statt dem Steirer wurde Lukas Neumayer nominiert. Der Salzburger tritt am Freitag im zweiten Match gegen Marton Fucsovics an. Davor trifft Jurij Rodionov auf Fabian Maroszan.

(APA) / Bild: GEPA