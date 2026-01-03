Misolic startet Jahr mit Out in 1. Brisbane-Quali-Runde – Erfolgserlebnisse für Kraus & Tagger

Für den Weltranglisten-80. Filip Misolic hat das Tennis-Jahr schlecht begonnen.

Der 24-jährige Steirer verlor am Samstag in der 1. Qualifikationsrunde für das ATP-Turnier in Brisbane gegen den Australier Rinky Hijikata mit 3:6,3:6. ÖTV-Erfolgserlebnisse gab es dafür auf der WTA-Tour. Nach Sinja Kraus am Freitag (6:4,6:7,6:3 gegen Anastasija Sevastova) meisterte auch Lilli Tagger mit einem 4:6,6:4,6:1 gegen die Brasilianerin Laura Pigossi die 1. Qualirunde in Auckland.

(APA) / Foto: IMAGO