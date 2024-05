Misolic steht bei Mauthausen-Challenger im Achtelfinale

Filip Misolic ist beim mit 120.950 Euro dotierten ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen ins Achtelfinale eingezogen. Der Vorjahresfinalist schlug den Schweizer Marc-Andrea Hüsler am Montag mit 6:2,3:6,6:4 und trifft nun auf den Franzosen Ugo Blanchet. Das Aus in der ersten Runde kam hingegen für Sandro Kopp durch eine Zweisatz-Niederlage gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo.

Aus der Qualifikation schaffte am Montag außerdem Gerald Melzer durch ein 6:4,6:3 gegen den Deutschen Louis Wessels den Sprung in den Hauptbewerb.

(APA)/Bild: Imago