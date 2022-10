Kitzbühel-Finalist Filip Misolic hat den Sprung ins Hauptfeld des ATP-250-Tennisturniers von Neapel knapp verpasst.

Der 21-jährige Steirer, in der Weltrangliste auf Platz 144, unterlag am Montag in der letzten Qualifikations-Runde dem gleichaltrigen Italiener Francesco Passaro (ATP-124) mit 6:0,3:6,2:6. In der Antwerpen-Quali musste sich Alexander Erler dem Niederländer Tim van Rijthoven mit 6:7(3),3:6 geschlagen geben.

(APA)/Bild: Imago