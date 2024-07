Missglückte Boden-Kür von Mörz in der Qualifikation

Kunstturnerin Charlize Mörz ist bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Kür an ihrem Spezialgerät Boden missglückt.

Die Burgenländerin wurde am Sonntag für ihre Leistung mit 11,733 Punkten bewertet, was ihr einen Zwischenrang außerhalb der Top 50 bescherte. Durch die Turnerinnen der danach angesetzten fünften und letzten Subdivision wird Mörz weitere Ränge verlieren. Auf jedem der vier Geräte qualifizieren sich die Top acht für das Finale, im Mehrkampf die Top 24.

Mörz hatte am 10. März in Baku mit 13,566 Zählern Österreichs ersten Weltcupsieg im Frauen-Turnen überhaupt fixiert und sich damit auch gleich die Qualifikation für die Paris-Spiele gesichert. Auch durch diese Leistung wurden der Tochter von Ex-Nationalteamfußballer Michael Mörz leichte Außenseiterchancen auf das Boden-Finale eingeräumt. Auf den anderen drei Geräten erhielt sie in dieser Reihenfolge 12,500 am Sprung, 11,766 am Stufenbarren und nach einem Abstieg 11,100 Punkte am Schwebebalken. Mit gesamt 47,099 Zählern lag die Athletin auf einem der letzten Plätze.

(APA) / Bild: GEPA