Misslungene WM-Generalprobe für Okafor & Co.: Schweiz unterliegt Ghana

Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz hat ihr abschließendes Vorbereitungsspiel auf die WM in Katar verloren.

Eine Woche vor dem Auftakt ins Turnier verlor die „Nati“ in Abu Dhabi gegen WM-Teilnehmer Ghana mit 0:2 (0:0). Torschützen für den vierfachen Afrikameister waren Mohammed Salisu vom FC Southampton (70.) und Antoine Semenyo von Bristol City in der 74. Minute. Salzburg-Stürmer Noah Okafor wirkte in der zweiten Spielhälfte mit, sein Mitspieler Philipp Köhn kam nicht zum Einsatz.

Beide Teams starten am 24. November ins Turnier. Die Schweiz, die außerdem mit sieben Legionären der deutschen Bundesliga nach Katar reist, trifft dann auf Kamerun, weitere Gegner in der Gruppe G sind Brasilien und Serbien. Ghana beginnt gegen Portugal und kämpft zudem mit Uruguay und Südkorea ums Erreichen des Achtelfinals aus der Gruppe H.

