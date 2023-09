Mit 16 Jahren! Barcelona-Talent Yamal in Spaniens Nationalteam einberufen

Barcelonas Ausnahmetalent Lamine Yamal ist von Teamchef Luis de la Fuente im Alter von nur 16 Jahren erstmals ins spanische Fußball-Nationalteam einberufen worden. Yamal scheint im Kader für die EM-Qualifikationsspiele für die EURO 2024 gegen Georgien und Zypern auf. Der Stürmer hat sich bei Barcelona als wichtiger Teil der Mannschaft etabliert und wurde am vergangenen Wochenende beim 4:3 von Villareal in der LaLiga zum „Mann des Spiels“ gewählt.

De la Fuente schwärmte. „Wir schauen uns das Level eines Spielers an, nicht sein Alter. Er ist bereit, auf höchstem Level mitzuspielen und ein sehr wichtiger Baustein für die Zukunft.“ Yamal hat einen marokkanischen Vater, wurde aber in Spanien geboren und wuchs dort auch heran. Als bereits Internationaler im Nachwuchs hatten marokkanische Fans noch gehofft, dass er für einen Einsatz für Marokko überredet werden kann.

Doch der spanische Teamchef will sich dieses fußballerische Talent nicht entreißen lassen. „Wir haben ihn in Barcelona getroffen. Er war ein fester Bestandteil der spanischen Jugendmannschaften und ist ein Fußballer mit außergewöhnlicher Kraft. Er sieht aus, als wäre er vom Zauberstab Gottes berührt worden. Er ist anders“, sagte de la Fuentes bei einer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung seines Kaders am Freitag.

(APA) / Bild: Imago