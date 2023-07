Mit 16 Jahren: ÖFB-Youngster erhält Profivertrag bei Salzburg

Red Bull Salzburg hat Oliver Lukic mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 16 Jahre alte ÖFB-Nachwuchteamspieler erhält bei den Roten Bullen einen Vertrag bis 2026.

Lukic über die U18 der Red Bull Akademie zum FC Liefering, wo er bisher in drei Matches als Joker zum Einsatz kam. Der zentrale Mittelfeldspieler wird laut Klubangaben auch in der kommenden Saison beim Farmteam FC Liefering in der 2. Liga auflaufen.

Für die ÖFB-Nachwuchsteams von der U16 bis zur U18 absolvierte der gebürtige Wiener bislang elf Einsätze (drei Treffer).

Bild: GEPA