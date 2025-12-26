Mit 32 Jahren! ÖSV-Skispringer Huber verkündet Karriereende

Der Salzburger Skispringer Daniel Huber hat am Freitag im Alter von 32 Jahren sein Karriereende verkündet. Der verletzungsgeplagte Team-Olympiasieger von Peking 2022 war wegen einer Knieblessur seit März 2024 nicht mehr im Weltcup dabei gewesen. Im September gab Huber auf Matten zwar sein Sprungcomeback, zu einer Rückkehr ins Weltcupteam reichte es aber nicht mehr.

Huber begründete seinen Rückzug in einer ÖSV-Aussendung mit einem „veränderten Fokus, der sich mehr in Richtung Familie und neue Herausforderungen orientiert“. Cheftrainer Andreas Widhölzl bedauerte die Entscheidung.

„Es ist schade, dass wir mit Daniel einen sehr erfolgreichen Skispringer in unseren Reihen verlieren. Ich bin mir sicher, dass ein weiteres Weltcup-Comeback für ihn möglich gewesen wäre. Klar ist aber auch, dass wir eine extrem hohe Leistungsdichte an der Spitze haben. Insofern ist seine Entscheidung menschlich absolut verständlich“, sagte Widhölzl über den Skiflug-Weltcupsieger von 2023/24, der insgesamt drei Weltcupsiege feierte. Er wünsche Huber alles Gute für seinen weiteren Weg, so Widhölzl weiter.

(APA) / Bild: GEPA