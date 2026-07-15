Mit 37: Aubameyang vor Wechsel nach Spanien

Pierre-Emerick Aubameyang steht nach Informationen von Sky Sport kurz vor einem Wechsel von Olympique Marseille zum spanischen Aufsteiger Deportivo A Coruna.

Der Medizincheck soll zeitnah stattfinden. Marseille kassiert für den Transfer eine Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro.

In der Saison 2025/26 absolvierte Aubameyang 41 Pflichtspiele für Marseille, in denen er 14 Tore und zehn Vorlagen erzielte.

Seine beste Zeit hatte der mittlerweile 37-Jährige bei Borussia Dortmund in Deutschland: Der Gabuner lief von 2013 bis 2018 für den BVB auf, in dieser Zeit bestritt er 213 Pflichtspiele, erzielte 141 Tore und bereitete 36 weitere Treffer vor.