Mit 44! Ex-Bayern-Star findet neuen Verein

Roque Santa Cruz will es weiter wissen! Auch im Alter von 44 Jahren hängt er seine Fußballschuhe noch nicht an den Nagel.

Der Stürmer, der zwischen 1999 und 2007 beim FC Bayern in Deutschland gespielt hat, wechselt von Libertad zu Nacional Asuncion in der ersten paraguayischen Liga.

Santa Cruz unterschrieb einen Vertrag bis Ende 2026 und soll mit seiner Erfahrung vorangehen. 835 Spiele bestritt er bis dato im Herren-Bereich. Dabei erzielte er 218 Tore. Hinzu kommen 112 Länderspiele mit Paraguay (32 Tore).

(Red.)

Bild: Imago