Mit 45 Jahren: Brady verkündet zum zweiten Mal seinen Rücktritt

NFL-Legende Tom Brady hat zum zweiten Mal sein Karriereende bekannt gegeben.

„Guten Morgen, Leute, ich komme gleich zur Sache: Ich trete für immer zurück“, sagte Brady. „Ich weiß, dass der Prozess beim letzten Mal eine ziemlich große Sache war. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich mir, ich drücke einfach auf den Rekord und lasse es euch zuerst wissen. Ich werde also nicht langatmig werden. Ich glaube, man bekommt nur einen super emotionalen Aufsatz zum Ruhestand, und ich habe meinen letztes Jahr aufgebraucht. Also, wirklich, vielen Dank an jeden einzelnen von euch, dass ihr mich unterstützt habt. Meiner Familie, meinen Freunden, Teamkollegen, meinen Konkurrenten, ich könnte ewig so weitermachen, es sind zu viele. Danke, Leute, dass ihr mich meinen absoluten Traum leben lasst. Ich würde nichts daran ändern. Ich liebe euch alle.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Mehr in Kürze!

Beitragsbild: Imago