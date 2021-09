Mit Alaba, ohne Demir: So startet das ÖFB-Team gegen Israel

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Teamchef Franco Foda hat für das WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Haifa gegen Israel im Vergleich zum 2:0 gegen die Republik Moldau gleich fünf Änderungen in der Startformation vorgenommen.

David Alaba, Aleksandar Dragovic, Stefan Posch, Alessandro Schöpf und Debütant Phillipp Mwene kamen neu in die Mannschaft, dafür rutschten Andreas Ulmer, Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart, Christopher Trimmel und Louis Schaub auf die Ersatzbank.

Der zuletzt an einer Knöchelblessur laborierende Christoph Baumgartner wurde rechtzeitig fit und steht ebenfalls in der ÖFB-Anfangs-Elf, die wohl mit einer Dreierkette agieren dürfte.

Die Aufstellung von Österreich

Bachmann – Posch, Dragovic, Hinteregger – Mwene, Laimer, Grillitsch, Alaba – Schöpf, Baumgartner – Arnautovic