Mit Alaba: Real gewinnt Cup-Semifinal-Hinspiel bei Sociedad

Real Madrid hat sich im Kampf um den Einzug ins spanische Fußball-Cupfinale eine gute Ausgangsposition erkämpft.

Der Rekordmeister feierte am Mittwoch im Semifinal-Hinspiel gegen Real Sociedad durch ein Tor von Endrick (19.) einen 1:0-Auswärtssieg. Das Retourmatch steigt am 1. April im Estadio Bernabeu. David Alaba wurde bei den Siegern in der 72. Minute für den Goldtorschützen eingewechselt. Der Finalgegner wird im Duell zwischen Barcelona und Atletico Madrid ermittelt.

Das Hinspiel in Katalonien hatte am Dienstag ein spektakuläres 4:4 gebracht.

(APA) / Artikelbild: Imago