Mit Arsenal vs. ManUnited: Die Premier League heute live bei Sky

Freund:innen des englischen Fußballs dürften mit der Zunge schnalzen, denn in den kommenden Tagen heißt es sowohl auf der Insel als auch auf Sky Sport: Premier League Nonstop!

Von Dienstag bis einschließlich kommenden Montag überträgt Sky Sport 20 Partien live, u. a. mit Arsenal gegen Manchester United am Mittwochabend (ab 21:05 Uhr), dem geschichtsträchtigen Merseyside Derby Everton gegen Tabellenführer Liverpool am Samstagmittag (ab 13:20 Uhr) sowie dem London Derby und zugleich „Match of the Week” Tottenham Hotspur gegen den FC Chelsea, zu dem am Sonntag ab 17:00 Uhr Jonas Friedrich gemeinsam mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein auf Sky Sport Premier League begrüßt. Zusätzlich wird die Partie in UHD angeboten.

Der 14. & 15. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Mittwoch:

20:20 Uhr: Newcastle United – FC Liverpool live auf Sky Sport 6

20:20 Uhr: Manchester City – Nottingham Forest live auf Sky Sport 7

20:20 Uhr: FC Southampton – FC Chelsea live auf Sky Sport 8

20:20 Uhr: FC Everton – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 9

21:05 Uhr: FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

21:05 Uhr: Aston Villa – FC Brentford live auf Sky Sport 10

Donnerstag:

20:20 Uhr: FC Fulham – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

21:05 Uhr: AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: FC Everton – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Crystal Palace – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Aston Villa – FC Southampton live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Manchester United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Brentford – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Fulham – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Ipswich Town – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: Leicester City – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: „Match of the Week” Tottenham Hotspur – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: „What a Strike! Highlight-Show”, 15. Spieltag, live auf Sky Sport Premier League

Montag:

16:00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport Premier League

19:30 Uhr: „Monday Night Football” live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: West Ham United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

