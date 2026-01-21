Mit Bayern, Barca und Gala: Die Champions League heute live auf Sky

Heute empfängt Bayern München Union Saint-Gilloise ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem im Einsatz: Slavia Prag gegen den FC Barcelona und Newcastle United gegen PSV Eindhoven – live & exklusiv bei Sky

Die Experten in der Königsklasse: Am Mittwoch Andreas Herzog und Thorsten Fink im Studio-Einsatz

Analyse-Experte Marko Stankovic versorgt Fans an beiden Spieltagen mit Einblicken in die Spielzüge der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele am siebenten Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky

Mit Sky X die UEFA Champions League live streamen!

Nach der ersten wettbewerbsübergreifenden Saisonniederlage gegen Arsenal konnte Bayern zuletzt gegen Sporting Lissabon wieder einen Sieg feiern und wollen nun auch gegen Saint-Gilloise drei Punkte einfahren. Die Belgier benötigen dringend einen Erfolg, um ihre Chance auf die Top 24 zu wahren. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich tritt der FC Barcelona bei Slavia Prag an. Die Katalanen kämpfen weiterhin um einen Platz unter den besten acht, weshalb jeder Punkt zählt. Für die Tschechen hingegen wäre in den letzten beiden Spielen ein Wunder nötig, um sich noch unter die Top 24 zu schieben. Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Ebenfalls am Mittwoch trifft Newcastle United auf PSV Eindhoven. Die Magpies haben in ihren letzten vier Premier League Spielen drei Siege geholt und sind in der Königsklasse auf Playoff-Kurs. Mit einem Sieg gegen Eindhoven könnten sie sogar den Sprung unter die besten acht Teams schaffen. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr FK Qarabag – Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul – Atletico Madrid, sowie ab 21:00 Uhr FC Chelsea – FC Pafos, Juventus Turin – Benfica Lissabon und Atalanta Bergamo – Athletic Bilbao. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt am Mittwoch die Zuseher:innen gemeinsam mit Gast-Experte Thorsten Fink und Sky Experte Andreas Herzog. Marko Stankovic ist am Mittwoch ebenfalls als Analyse-Experte im Einsatz.

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FK Qarabag – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 3

Galatasaray Istanbul – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bayern München – Union Saint-Gilloise mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Slavia Prag – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 3

Newcastle United – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 4

FC Chelsea – FC Pafos live auf Sky Sport Austria 5

Juventus Turin – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 6

Atalanta Bergamo – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Gast-Experte: Thorsten Fink

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago