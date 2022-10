Mit Bayern, BVB & Bremen: DFB-Pokal heute Abend live auf Sky

Am heutigen Mittwoch stehen unter anderem die Begegnungen zwischen Hannover 96 und dem BVB, dem SC Freiburg mit Michael Gregoritsch und dem FC St. Pauli sowie dem FC Augsburg und dem FC Bayern München auf dem Programm (mit dem Sky X-Traumpass die Spiele live streamen!).

Anders als in den beiden Vorjahren, als bei Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach jeweils in der 2. Runde Endstation war, will der Rekordmeister am Ort der bisher einzigen Saisonniederlage den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Das Duell in Augsburg wird zusätzlich auch auf Sky Sport UHD live übertragen.

Ab 22:45 Uhr zeigt in „Alle Spiele, alle Tore“ die Spielzusammenfassungen aller Partien des Abends.

Die 2. Runde des DFB-Pokals live bei Sky



17:30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 18:00 Uhr und 20:45 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

17:30 Uhr: SC Freiburg – FC St. Pauli auf Sky Sport 2 und 7

17:30 Uhr: Hannover 96 – Borussia Dortmund auf Sky Sport 3

17:30 Uhr: SC Paderborn – SV Werder Bremen auf Sky Sport 4

17:30 Uhr: SV Sandhausen – Karlsruher SC auf Sky Sport 5

20:30 Uhr: Vorberichte zu den späten Spielen und FC Augsburg – FC Bayern München auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

20:35 Uhr: VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld auf Sky Sport 3 und 8

20:35 Uhr: 1. FC Union Berlin – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport 4 und 9

20:35 Uhr: Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 5 und 10

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

